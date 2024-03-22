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الافتاء توضح حالة يبطل بها الصيام

3/22/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضحت دائرة الافتاء الأردنية في دليلها المحدث تحت عنوان "مختصر أحكام الصيام " أن المبالغة في ماء المضمضة ووصوله للجوف يبطل الصيام .
وقالت في فتوى :" إذا وصــل مــاء المضمضــة إلــى الجــوف بــلا تعــدٍ مــن الصائــم ولا مبالغـة منـه فـي المضمضـة فصومـه صحيـح، وأمـا إن تعـدى أو بالـغ فوصـل المـاء إلـى جوفـه فـإن صومـه يبطـل؛ لأن المبالغـة منهـي عنها للصائـم لقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم: "بالـغ فـي الاستنشاق الا أن تكـون صائمـا " .
وأوضحت ان المراد بالتعدي،أن يتمضمـض الشخص أكثـر مــن ثــلاث مــرات، والمبالغــة تكــون بالغرغــرة أو ســحب المــاء إلــى أعلـى الخياشـيم.













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