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بلينكن يشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي

3/22/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مراسلة الجزيرة بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعا في وزارة الدفاع بتل أبيب بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.


ووصل بلينكن اليوم الجمعة إلى إسرائيل محطته الثالثة والأخيرة في جولته السادسة بالمنطقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وذلك لعقد لقاء يتوقع أن يغلب عليه التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


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