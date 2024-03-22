بلينكن يشارك في اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مراسلة الجزيرة بأن مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ اجتماعا في وزارة الدفاع بتل أبيب بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
ووصل بلينكن اليوم الجمعة إلى إسرائيل محطته الثالثة والأخيرة في جولته السادسة بالمنطقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وذلك لعقد لقاء يتوقع أن يغلب عليه التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
MENAFN22032024000208011052ID1108010178
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.