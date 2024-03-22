أزارينكا ورايباكينا تصعدان للدور الثالث ببطولة ميامي للتنس



صعدت النجمة البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا للدور الثالث في منافسات فردي السيدات ببطولة ميامي لأساتذة التنس، ذات الـ1000 نقطة.

وتغلبت أزارينكا على الأمريكية بيتون ستيرنز بنتيجة 7 / 5 و3 / 6 و6 / 4 في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت العالمي (جرينتش) في الدور الثالث للمسابقة.

وتأهلت الكازاخستانية الينا رايباكينا للدور الثالث أيضا بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسون بنتيجة 3 / 6 و7 / 5 و6 / 4، بينما انتصرت الأمريكية ماديسون كيز على الروسية ديانا شنايدر بنتيجة 6 / 2 و6 / 4.

وصعدت اللاتفية يلينا أوستبنكو على الألمانية لورا سيجموند 7 / 6 و6 / 4، في حين فازت الأوكرانية ديانا بسترمسكا على الأسترالية داريا جافريلوفا 7 / 5 و7 / 5.

ولحقت الصينية تشنيون تشينج بركب المتأهلات للدور الثالث، عقب انسحاب منافستها التشيكية كاترينا سينياكوفا في المجموعة الثالثة، عقب تعادل اللاعبتين بمجموعة لمثلها.

كما فازت الصينية تشنيو وانج على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا بمجموعتين للاشي، والكازاخستانية بوليا بوتنتسيفا على الروسية لودميلا سامسونوفا بمجموعتين لمجموعة.

كانت اليونانية ماريا ساكاري صعدت للدور الثالث أيضا، بفوزها على الصينية تشين يوان يو بمجموعتين نظيفيتين.

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