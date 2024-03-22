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سلطان عادل مهاجم منتخبنا الوطني.. مهارات عالية ومستقبل واعد

3/22/2024 8:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل سلطان عادل لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وفريق اتحاد كلباء تألقه مع المنتخب، في مختلف المنافسات، بعدما سجل هدفه الرابع في المباراة العاشرة له مع الفريق خلال لقاء منتخبنا الوطني مع نظيره اليمني أمس الخميس بالجولة الثالثة، للمجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية.

جاء هدف سلطان "الحاسم" في مرمى منتخب اليمن، ليهدي منتخبنا الوطني الفوز، والعلامة الكاملة في مشوار التأهل نحو مونديال 2026، وكأس آسيا 2027.

كانت باكورة أهداف سلطان عادل أصغر لاعبي المنتخب الوطني / 19 عاما/ والذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة أمس، مع منتخبنا الوطني أمام لبنان في مباراة ودية في أكتوبر من العام الماضي، اذ ساهم في الفوز على لبنان 2-1، بعد تسجيله الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني بالدقيقة 90+4.

وجاء الهدف الثاني في لقاء هونج كونج بكأس آسيا 2023، والذي فاز فيه منتخبنا 3-1، ثم هدف أمام منتخب فلسطين الذي انتهى بالتعادل 1-1 بالبطولة ذاتها ثم هدفه الأخير أمام اليمن.

ويجيد اللاعب التهديف بالرأس والقدمين ويملك مؤهلات كبيرة تجمع بين السرعة والقوة البدنية والطول والمهارة والقدرة على التسديد بعيد المدى، ويعتبره الخبراء مستقبل الهجوم في كرة القدم الإماراتية بما يتوفر لديه من جرأة وإقدام وثقة بالنفس.

وقال اللاعب عقب اللقاء:" سعداء بالفوز، ومواصلة المشوار بالعلامة الكاملة 9 نقاط، هدفنا مواصلة نتائجنا الإيجابية في التصفيات".. وأضاف :" طموحنا كبير، من أجل التأهل للدور المقبل، بعدما قدمنا المطلوب، أمام منتخب اليمن".

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