بداية التحدي امام إنجلترا.. حقبة جديدة للمنتخب البرازيلي بقيادة دوريفال جونيور



يعول مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم الجديد دوريفال جونيور على ضخّ الحياة في شرايين أبطال العالم خمس مرات بعد سلسلة غيابات لافتة في تشكيلة السيليساو وعقب نتائج متذبذبة في الفترة الاخيرة دبّت الشك في نفوس المشجعين.

واضطر دوريفال إلى إدخال تعديلات كثيرة على تشكيلة منتخب بلاده بسبب الغيابات وسيكون أمام اختبارين جديين عندما يخوض وديتين ضد انجلترا السبت في ويمبلي، ثمّ إسبانيا الثلاثاء في مدريد.

ويخوض السيليساو مباراتيه الصعبتين في غياب حارسي مرماه الأساسيين إيدرسون (مانشستر سيتي الانجليزي) وأليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي)، وقطب دفاعه وباريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس ولاعب وسط مانشستر يونايتد الانجليزي كازيميرو بسبب الاصابة، ناهيك عن استمرار غياب نجمه نيمار، أفضل هداف في تاريخ المنتخب والذي تبقى عودته إلى الملاعب غير مؤكدة منذ إصابته القوية في الركبة في أكتوبر الماضي.

وسيتعين على المدرب الجديد الذي عُيّن في يناير الماضي بدلا من فيرناندو دينيز، التعامل مع هذه الغيابات حتى يبدأ بنجاح مشروع "الإعادة التدريجية" للسيليساو إلى السكة الصحيحة على أمل التتويج بنجمة مونديالية سادسة تستعصي عليه منذ عام 2002.

واستلم دوريفال منتخبا خسر آخر ثلاث مباريات في تصفيات أميركا الجنوبية لكأس العالم 2026 حيث يحتل المركز السادس من اصل عشرة منتخبات، متقدما بفارق نقطتين عن المركز السابع بعد ست مراحل، علمّا انّ اصحاب المراكز الستة الاولى يتأهلون مباشرة الى كأس العالم.

ويحتاج المنتخب البرازيلي مع مدربه الجديد الى رفع مستواه بأقصى سرعة ممكنة، في أفق خوضه غمار كوبا أميركا المقررة بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

- "قليل من الصبر" -

لا يخفى على احد انّ المهمة لن تكون سهلة على المدرب البالغ 61 عامًا والذي لم يكن الخيار الاول للاتحاد البرازيلي.

وكان البرازيليون يضعون ثقلهم لاسناد المهمة الى المدرب الخبير الايطالي كارلو أنشيلوتي في يونيو المقبل، الا انّ الاخير عاد وجدّد عقده مع ريال مدريد الاسباني.

وخلال الفترة الانتقالية السابقة، أوكلت مهمة الاشراف على السيليساو العام الماضي إلى رامون مينيزيس مدرب منتخب ما دون 20 عامًا، ثم إلى دينيز الذي جمع بين تدريب المنتخب الوطني مؤقتًا ونادي فلوميننسي.

ويمني البرازيليون النفس في أن يؤدي تعيين دوريفال جونيور إلى استعادة بعض الاستقرار، الا انّ المدرب السابق لناديي فلامنغو وساو باولو طلب الأحد من المشجعين "القليل من الصبر حتى نجد طريقة للحصول على أفضل النتائج".

اللافت انّ ثمانية فقط من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم خاضوا كأس العالم مرة واحدة على الأقل، وأحد عشر منهم لم يلعبوا دقيقة واحدة مع المنتخب الاول، مثل المدافع الشاب لوكاس بيرالدو البالغ من العمر 20 عامًا والذي يحقّق بداية واعدة مع باريس سان جرمان.

وسبق لبيرالدو اللعب تحت إشراف دوريفال جونيور في ساو باولو، أسوة بلوكاس باكيتا، رودريغو أو أندرياس بيريرا.

وتبرز خصوصية أخرى في المجموعة المختارة لمواجهة إسبانيا وإنكلترا: 9 لاعبين من أصل 26 يلعبون في الدوري البرازيلي، وهو عدد أكبر بكثير من المعتاد.

وقال لاعب الوسط الأسطوري السابق زيكو الثلاثاء خلال تدشين تمثال شمعي له في ريو دي جانيرو "البرازيل في وضع سيء (...) لذلك لدى دوريفال كل الحق في إجراء تغييرات".

وأضاف "لقد فضل استدعاء لاعبين يعرفهم وحقق معهم سابقا نتائج جيدة".

- "الاحتكاك مع الأفضل" -

كلّ ذلك يفتح النقاش حول مستوى المواهب المتاحة حاليا في البرازيل والذي لا يبدو انه يقارب ما انتجته الكرة البرازيلية على مدار التاريخ، حتى في مراكز كانت "تعجُّ بالمواهب".

وكتب لويس كورو في عمود بصحيفة "فوليا دي ساو باولو اليومية "من المحزن أن نرى أنه بعد كافو، وجورجينيو، ومايكون، وروبرتو كارلوس، ومارسيلو والعديد من الآخرين، لم يعد لدى البرازيل أي ظهير جيد لفترة طويلة".

وخلافا لدينيز الذي حاول فرض أسلوب لعب فلوميننسي المتألق داخل السيليساو، يميل دوريفال جونيور نحو البراغماتية.

واعترف المدرب الجديد "علينا أن نضع نظاماً نشعر فيه بالراحة. هذا هو التحدي الكبير الذي يواجهنا (...) لأن لدينا القليل من الوقت".

ستكون انجلترا، وصيفة أوروبا، وإسبانيا، بطلة دوري الامم الاوروبية، منافستين من العيار الثقيل لبدء هذه الحقبة الجديدة للمنتخب البرازيلي.

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