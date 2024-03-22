علاج صيني واعد لسرطان البنكرياس يظهر فعالية فائقة

يخضع عقار مبتكر للسرطان، يحمل الأمل في علاج أحد أكثر أشكال المرض فتكًا، للتجارب السريرية في الصين، بعد موافقة الهيئة التنظيمية في البلاد.

نادراً ما يتم تشخيص سرطان البنكرياس، الذي يُطلق عليه غالبًا "ملك السرطانات"، في مراحله المبكرة، عندما تكون فرص العلاج في أعلى مستوياتها. هذا المرض، الذي أودى بحياة ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة أبل، في عام 2011، يبلغ متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أقل من 10 في المائة، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

قال معهد شنغهاي للمواد الطبية – وهو جزء من الأكاديمية الصينية للعلوم – في نهاية فبراير إن فريقه البحثي، بقيادة لي يابينغ، تلقى إشعارًا بالموافقة على التجارب السريرية من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية.

ووفقا للمعهد، يتم حاليا إعداد العلاج للمرحلة الأولى من البحث السريري، وهي الخطوة الأولى نحو الاختبار على البشر.

تم إدراج تطوير العلاج بالجسيمات الدهنية، المسمى HLN601، كمشروع رئيسي في إطار المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين، التي تمول معظم الأبحاث الأساسية، وتدعمها بعض شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.

وفي إعلانه عن الموافقة على منصة التواصل الاجتماعي WeChat، قال المعهد إن الدواء "من المتوقع أن يوفر خيار علاج جديد آمن وفعال لمرضى سرطان البنكرياس".

وفقًا للمنشور، أظهر الدواء "فعالية بشكل ملحوظ" في الدراسات قبل السريرية، ووصل إلى مستوى جيد من الأمان في نماذج الأورام الحيوانية، بما في ذلك الفئران والجرذان.

وقال المعهد إن لي وفريقه حققوا طفرة تكنولوجية للتغلب على ضعف قابلية ذوبان العنصر النشط للعلاج في الماء، ما يجعل من الصعب تصنيعه.





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