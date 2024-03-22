Friday, 22 March 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علاج صيني واعد لسرطان البنكرياس يظهر فعالية فائقة

3/22/2024 7:16:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخضع عقار مبتكر للسرطان، يحمل الأمل في علاج أحد أكثر أشكال المرض فتكًا، للتجارب السريرية في الصين، بعد موافقة الهيئة التنظيمية في البلاد.

نادراً ما يتم تشخيص سرطان البنكرياس، الذي يُطلق عليه غالبًا "ملك السرطانات"، في مراحله المبكرة، عندما تكون فرص العلاج في أعلى مستوياتها. هذا المرض، الذي أودى بحياة ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة أبل، في عام 2011، يبلغ متوسط معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أقل من 10 في المائة، وفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

قال معهد شنغهاي للمواد الطبية – وهو جزء من الأكاديمية الصينية للعلوم – في نهاية فبراير إن فريقه البحثي، بقيادة لي يابينغ، تلقى إشعارًا بالموافقة على التجارب السريرية من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية.

ووفقا للمعهد، يتم حاليا إعداد العلاج للمرحلة الأولى من البحث السريري، وهي الخطوة الأولى نحو الاختبار على البشر.

تم إدراج تطوير العلاج بالجسيمات الدهنية، المسمى HLN601، كمشروع رئيسي في إطار المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين، التي تمول معظم الأبحاث الأساسية، وتدعمها بعض شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.

وفي إعلانه عن الموافقة على منصة التواصل الاجتماعي WeChat، قال المعهد إن الدواء "من المتوقع أن يوفر خيار علاج جديد آمن وفعال لمرضى سرطان البنكرياس".

وفقًا للمنشور، أظهر الدواء "فعالية بشكل ملحوظ" في الدراسات قبل السريرية، ووصل إلى مستوى جيد من الأمان في نماذج الأورام الحيوانية، بما في ذلك الفئران والجرذان.

وقال المعهد إن لي وفريقه حققوا طفرة تكنولوجية للتغلب على ضعف قابلية ذوبان العنصر النشط للعلاج في الماء، ما يجعل من الصعب تصنيعه.


تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN22032024000110011019ID1108010079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث