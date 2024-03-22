رسمياً.. تأجيل مباراة كوريا الشمالية واليابان في تصفيات مونديال 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة تأجيل المباراة بين اليابان وكوريا الشمالية المقررة الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، ذلك بعد ساعات من اعلانه اقامة المباراة على أرض محايدة بدلا من بيونغيانغ.

وجاء في بيان الاتحاد الآسيوي "المباراة بين كوريا الشمالية واليابان، المقررة في 26 مارس، لن تقام وفق ما هو مخطط لها بسبب ظروف غير متوقعة".

وذكر البيان انّ القرار اتخذ بعد محادثات مع الاتحاد الدولي "فيفا" وبعد طلب الاتحاد الكوري الشمالي نقل المباراة الى أرض محايدة لـ "ظروف قاهرة".

كما قال الاتحاد القاري أنّ القضية ستحوّل الى اللجان المعنية في الاتحاد الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

ولم يوضح البيان عن موعد أو مكان اقامة المباراة في المستقبل.

وكان السكرتير العام للاتحاد القاري وندسور جون قد كشف لوكالة فرانس برس "من حيث المبدأ، تقع على عاتق الفريق المضيف مسؤولية تحديد الأرض المحايدة، وإلا فسيكون الأمر متروكًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وكانت وكالة كيودو اليابانية أشارت سابقاً إلى أن كوريا الشمالية لن تسمح باقامة المباراة على ارضها بسبب مخاوف حول تفشي عدوى بكتيرية في اليابان.

وكانت كوريا الشمالية عبّرت الخميس عن عدم قدرتها على استضافة المباراة المرتقبة، وقال رئيس الاتحاد الياباني للعبة أنّ مسؤولي الاتحاد الكوري الشمالي أبلغوه خلال المواجهة التي جمعت البلدين في الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات وانتهت بفوز اليابان 1-0، أنّ المباراة ضمن الجولة الرابعة، لا يمكن ان تقام في بيونغيانغ.

ولم يتواجه البلدان في كوريا الشمالية منذ العام 2011.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذّرت وزارة الخارجية اليابانية المشجعين من محاولة السفر إلى كوريا الشمالية لحضور المباراة.

وقالت الوزارة على حسابها على موقع "اكس" (تويتر سابقاً) "تطلب وزارة الخارجية اليابانية بشدة من عامة الناس الامتناع" عن حضور المباراة المقررة في 26 مارس.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (أن أتش كاي) أن 14 مسؤولاً حكومياً سيرافقون المنتخب الياباني في المباراة بالإضافة إلى عدد صغير من وسائل الإعلام.

وكانت مباراة منتخب السيدات بين المنتخبين المؤهلة الى اولمبياد باريس نُقلت من العاصمة الكورية الشمالية إلى أرض محايدة في السعودية الشهر الماضي بطلب من الاتحاد الياباني الى نظيره الآسيوي، وذلك بسبب الافتقار إلى الشفافية حيال الأمور التشغيلية وندرة الرحلات الجوية.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز