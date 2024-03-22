لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان لا يستبعد التدريب في إنجلترا

قال المدرب الإسباني لباريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لويس أنريكي الخميس إنه لا يستبعد التدريب يومًا ما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حتى لو كان "ملتزما بشكل كامل" في الوقت الحالي مع النادي الباريسي.

وأكد أنريكي في معرض رده على سؤال لأحد مستخدمي الإنترنت، خلال جلسة أسئلة وأجوبة على منصة البث المباشر "تويتش"، عما إذا كان مهتمًا بالتجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، "نعم. لقد تواصلت مع فريقين إنجليزيين قبل انضمامي إلى باريس سان جرمان. اخترت عدم الذهاب لكن ذلك كان مفيدًا".

وأضاف المدرب الإسباني الذي وصل إلى باريس الصيف الماضي: "أنا ملتزم بشكل كامل مع باريس سان جرمان. أواصل تعلم اللغة الفرنسية وآمل أن أتحدث بها قريبا، حتى لو كان الأمر صعبا".

وكانت الجلسة على "تويتش" هي الأولى منذ وصول المدرب إلى باريس سان جرمان. خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، كان إنريكي، مدرب منتخب بلاده آنذاك، يعقد لقاء شبه يومي على قناته بمنصة تويتش للبث المرئي الحي التابعة لمجموعة أمازون.

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