قرار الاتحاد الالماني بالتخلي عن أديداس يثير سخط الحكومة

أثار قرار الاتحاد الالماني لكرة القدم بالتخلي عن شريكه التاريخي شركة أديداس المصنعة للمعدات والألسبة الرياضية لصالح شركة نايكي الأميركية سخطًا في البلاد، حتى أن وزير الاقتصاد الألماني استنكر الافتقار إلى "الوطنية".

وردّ الوزير ونائب المستشار روبرت هابيك، حسب بيان صدر الجمعة عن وزارته، قائلاً "لا أستطيع أن أتخيل القميص الألماني بدون الخطوط الثلاثة" لعلامة أديداس الألمانية.

وأضاف الناشط البيئي "أديداس والأسود والأحمر والأصفر، ألوان العلم الألماني، كانت دائماً لا يمكن فصلها بالنسبة لي، باعتبارها جزءًا من الهوية الألمانية".

وتابع منتقدا هذه الخطوة "كنت سأقدر المزيد من الوطنية".

وضمن سياق متصل، أعرب وزير الصحة الاشتراكي الديمقراطي كارل لاوترباخ عن خيبة أمله، وقال عبر حسابه على موقع "اكس" (تويتر سابقاً) إن اختيار شركة أميركية لتجهيز "دي مانشافت" هو "خطأ"، معرباً عن أسفه لأن "التجارة تدمر جزءا من الوطن والتقاليد".

وأحدث الاتحاد الألماني للعبة الخميس، زلزالا كروياً عقب إعلانه توقيع عقد شراكة مع العملاق الأميركي نايكي للفترة 2027-2034، منهياً أكثر من 70 عاما من الولاء لشركة أديداس.

وأوضح الاتحاد أن شركة نايكي قدّمت "أفضل عرض اقتصادي على الإطلاق".

وشكّلت نهاية هذه العلاقة التاريخية صدمة هائلة بالنسبة للعلامة التجارية ذات الخطوط الثلاثة التي ارتبط تاريخها بملحمة "دي مانشافت" منذ عام 1954 والتي تعد المورد التاريخي للمعدات لها.

وقال موريتز شتاينمان (25 عاما) وهو طالب ومشجع لكرة القدم في فرانكفورت "لا يصدق، المنتخب الوطني تابع لشركة أديداس، ومن غير المفهوم أن نتمكن من اختيار عملاق أميركي" بدلا منها.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد هولغر بلاسك أشار الخميس إلى أنه "معجب" برؤية نايكي "التي تتضمن أيضا التزاما واضحا بتعزيز رياضات الهواة والرياضات الشعبية فضلا عن استدامة تطوير كرة القدم النسائية في ألمانيا".

في المقابل، قال جون دوناهو رئيس شركة نايكي الخميس إنه "يشعر بفخر عميق" لاختيار شركته.

وإلى جانب عقده مع "نايكي"، أعلن الاتحاد الألماني أيضاً عن اتفاقية مع منصة "تيك توك" التي طورتها الشركة الصينية "باتدانس" والتي ستصبح "الشريك الترفيهي الرسمي" للمنتخب الوطني للرجال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز