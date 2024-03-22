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أمريكا والمكسيك وجهًا لوجه في نهائي كونكاكاف

3/22/2024 7:16:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعود منتخبا الولايات المتحدة والمكسيك للتواجه في نهائي بطولة دوري أمم كونكاكاف، بعد انتصارهما على جامايكا وبنما على الترتيب.

وكان المنتخب الأمريكي قريبا من توديع البطولة من نصف النهائي بعدما كان متأخرا بهدف سجله جريجوري لي بعد مرور 30 ثانية على انطلاق المباراة، ليخطف التعادل في الدقيقة (90+6) بواسطة كوري بارك لاعب جامايكا بالخطأ في مرماه، ويدفع المباراة إلى شوطين إضافيين.

وفي الوقت الإضافي قلبت الولايات المتحدة الطاولة بهدفين عبر هاجي رايت (96) و(109)، من صناعة لجيوفاني رينا، وسط سعادة من جماهيره في ملعب «أيه تي أند تي» في أرلينجتون بتكساس.

بينما سحقت المكسيك نظيرتها بنما 3-0 في نصف النهائي الآخر، سجل ثلاثية منتخب "التري" كل من إدسون ألفاريز (40) وخوليان كينيونيس (43) وأوربيلين بينيدا (67)، في المباراة التي أقيمت على نفس الملعب.

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، وقبلها ستلعب جامايكا أمام بنما في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

وسبق أن توجت الولايات المتحدة بأول نسختين للبطولة في موسمي 2019-2020 و2022-2023 على حساب المكسيك وكندا.

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