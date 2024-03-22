مجواير يحث لاعبي إنجلترا على استغلال اللحظات الهامة ببطولة أوروبا

قال المدافع هاري مجواير إن إنجلترا تحظى بلاعبين قادرين على الحسم في اللحظات الهامة وإن الفريق مستعد للفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم التي تقام في ألمانيا.

ووصلت إنجلترا، التي لم تفز بأي بطولة كبرى منذ أن رفعت كأس العالم في 1966، إلى نهائي بطولة أوروبا 2020، لكنها خسرت أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وأبلغ مجواير الصحفيين قبل مباراة ودية أمام البرازيل غدا السبت "أشعر أننا كمجموعة مستعدون للفوز (بالبطولة).

"إذا أردت الفوز ببطولة أوروبا، فعلى الأرجح سيكون عليك الفوز بركلات الترجيح. تعتمد كرة القدم في البطولات على اللحظات الهامة. كان من الممكن أن تسير الأمور في أي اتجاه بدور الثمانية بكأس العالم 2022 أمام فرنسا، لكنها جاءت في صالحهم.

"لدينا لاعبون قادرون على الحسم في اللحظات الكبرى. يجب أن نكون مستعدين ذهنيا، لنغتنم مثل تلك اللحظات في هذه البطولة".

وتلعب إنجلترا في المجموعة الثالثة التي تضم سلوفينيا والدنمرك وصربيا في بطولة أوروبا التي تنطلق في 14 يونيو حزيران المقبل.

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