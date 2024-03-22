مجواير يحث لاعبي إنجلترا على استغلال اللحظات الهامة ببطولة أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال المدافع هاري مجواير إن إنجلترا تحظى بلاعبين قادرين على الحسم في اللحظات الهامة وإن الفريق مستعد للفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم التي تقام في ألمانيا.
ووصلت إنجلترا، التي لم تفز بأي بطولة كبرى منذ أن رفعت كأس العالم في 1966، إلى نهائي بطولة أوروبا 2020، لكنها خسرت أمام إيطاليا بركلات الترجيح.
وأبلغ مجواير الصحفيين قبل مباراة ودية أمام البرازيل غدا السبت "أشعر أننا كمجموعة مستعدون للفوز (بالبطولة).
"إذا أردت الفوز ببطولة أوروبا، فعلى الأرجح سيكون عليك الفوز بركلات الترجيح. تعتمد كرة القدم في البطولات على اللحظات الهامة. كان من الممكن أن تسير الأمور في أي اتجاه بدور الثمانية بكأس العالم 2022 أمام فرنسا، لكنها جاءت في صالحهم.
"لدينا لاعبون قادرون على الحسم في اللحظات الكبرى. يجب أن نكون مستعدين ذهنيا، لنغتنم مثل تلك اللحظات في هذه البطولة".
وتلعب إنجلترا في المجموعة الثالثة التي تضم سلوفينيا والدنمرك وصربيا في بطولة أوروبا التي تنطلق في 14 يونيو حزيران المقبل.
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