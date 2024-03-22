فتاة تجري أكثر من 100 عملية تجميل .. والنتيجة صادمة

صُدمت شابة صينية تبلغ من العمر 18 عامًا، أنفقت 4 ملايين يوان (563 ألف دولار أمريكي) على الجراحات التجميلية على مدار خمس سنوات في محاولة لتبدو شبيهة بنجمتها المفضلة وتصبح مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أخبرها طبيبها بخطورة إجراء المزيد من العمليات.

كانت تشو تشونا، من مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، مهووسة بإجراء عمليات التجميل منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها لأنها أرادت أن تكون جميلة مثل الممثلة الصينية المفضلة لديها، إستير يو، وكانت تحلم بأن تصبح مشهورة.

وذكرت صحيفة توتياو نيوز أن تشو أجرت أكثر من 100 عملية جراحية، دفع والداها تكاليفها كلها.

منذ أيام دراستها، كانت تشعر بالقلق والاكتئاب بشأن مظهرها، وشعرت بعدم الارتياح عندما قال أقاربها وأصدقاؤها إنها لا تبدو مثل والدتها الجذابة.

وفي وقت لاحق، عندما درست تشو في مدرسة دولية في شنغهاي، اعتقدت أن زميلاتها أجمل منها وأكثر ثقة، وشعرت بالنقص والغيرة منهن لدرجة أنها كانت مصممة على تحسين مظهرها.

أعطتها والدتها الإذن بإجراء أول عملية تجميل – عملية الجفن المزدوج – عندما كان عمرها 13 عامًا فقط.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت تشو مهووسة بتغيير مظهرها، حتى أنها تركت المدرسة لمتابعة إجراءات طبية أخرى.

وقالت: "لقد أجريت تقريباً جميع العمليات التجميلية التي يمكن أن تخطر على بالك، بما في ذلك تجميل الأنف وحلق العظام وتوسيع العينين".

وقالت تشو إن طبيبها حذرها من أنها لا تستطيع القيام بأي عمل آخر لتوسيع عينيها لأنها أجرت 10 عمليات من هذا القبيل، لكنها تجاهلته.

الجراحة الأكثر إيلاما التي شهدها تشو هي حلق العظام. وهو علاج تجميلي يكون المريض تحت التخدير العام ويستخدم فيها أدوات مثل منشار دقيق أو منشار بالليزر، لحلق أجزاء من العظام، وفي بعض الحالات العضلات، من أجل إعادة تشكيل بعض المناطق في الجسم وتحديدها، ويحظى العلاج بشعبية خاصة بالنسبة لخفض خط الفك ولإعادة تشكيل القدمين.

وتذكر أن الجراحة استمرت أكثر من 10 ساعات وبقيت في السرير لمدة 15 يوما. خلال تلك الفترة، كانت مستلقية على الأرض طوال الوقت وتم تغذيتها بالسوائل فقط.

في ذلك الوقت، لم يكن أي طبيب يرغب في إجراء عملية ثانية لها، لذلك كانت تجد طبيبًا جديدًا في كل مرة تريد إجراء عملية أخرى. زارت تشو جميع مستشفيات الجراحة التجميلية في شنغهاي.

وقالت: "أصدقائي القدامى لا يعرفونني الآن".

توقفت والدة تشو عن دعم إدمانها ولم يوافق والدها على مظهرها الجديد.

وقالت: "عندما يسأل أصدقاء والديّ إذا كنت ابنتهما، فإنهما لا يرغبان في الاعتراف بذلك".

وتصر تشو على أن هذه الإجراءات ساعدتها على أن تصبح أكثر ثقة وأبقت حلمها في أن تصبح نجمة. ومع ذلك، تقول إنها توقفت أخيرًا عن إجراء الجراحة.

وقال لين يونغ قانغ، الطبيب في مستشفى التجميل الطبي الخاص في شنغهاي، "لا يمكن إجراء المزيد من الجراحة التجميلية على تشو، وإلا فسوف يدمر وجهها".

وأضاف لين "إن إجراء المزيد من العمليات الجراحية من شأنه أن يسبب الكثير من الآثار الجانبية، بما في ذلك ارتعاش العضلات، وفشل العصب الوجهي، وتلف الدماغ بسبب الإفراط في استخدام المخدر".







