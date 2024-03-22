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الحكومة الماليزية ترفض عرضاً لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث

3/22/2024 7:16:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الرياضة الماليزية اليوم الجمعة إن الحكومة رفضت عرضا من اتحاد ألعاب الكومنولث لاستضافة ألعاب الكومنولث 2026، مضيفة أن الأموال التي عرضها الاتحاد غير كافية لاستضافة حدث رياضي واسع النطاق.

وطُلب من ماليزيا التدخل لاستضافة الحدث بعد انسحاب فيكتوريا الأسترالية من الاستضافة بسبب ارتفاع التكاليف.
وكان الاتحاد قد عرض 100 مليون جنيه استرليني (126.21 مليون دولار) على ماليزيا كدعم لاستضافة الحدث.

وقالت وزارة الرياضة والشباب الماليزية في بيان إن العرض "لن يغطي التكلفة الإجمالية لاستضافة حدث رياضي واسع النطاق.

"إضافة إلى ذلك، لم يكن تحديد الأثر الاقتصادي ممكنا في هذا الإطار الزمني القصير".

وقوبل العرض بردود متباينة بسبب المخاوف بشأن التكاليف وعدم وجود ما يكفي من الوقت للاستعداد.

وأثار انسحاب فيكتوريا من تنظيم الألعاب شكوكا حول مستقبل المنافسة التي تقام كل أربع سنوات وتساؤلات بشأن فوائدها وأهميتها.

وتشارك في الألعاب المستعمرات البريطانية السابقة بينها أستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا.

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