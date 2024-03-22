مزاد «أنبل رقم» الخيري ينطلق في دبي الأحد المقبل لدعم حملة «وقف الأم»

ينطلق في دبي يوم الأحد المقبل - 24 مارس الجاري - مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة وذلك لدعم جهود حملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

ويعرض المزاد، الذي تنظمه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي واتصالات من &e وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، 31 رقماً مميزاً، منها 10 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لــ"طرق دبي"، و10 أرقام هاتفية لـ "دو"، و 11 رقماً هاتفية لـ"اتصالات من &e".

ويساهم ريع مزاد "أنبل رقم" الخيري، الذي يقام في فندق "فور سيزونز جميرا"بدبي، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة "وقف الأم" للمساهمة في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولمنح ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.

ويعرض مزاد أنبل رقم الخيري، 10 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات، وهي: O74-O51-V39-P42-Q49-T95-U53-U79-W62-W85

كما يعرض المزاد أرقام هواتف متحركة مقدمة من اتصالات من &e من فئة (ماسي وماسي بلس) وهي: 0545555555، 0561444444، 0569111111، 0548888881، 0545555551، 0544000001، 0568888800، 0564488888، 0564444499، 0563000004، 0564344444.

ويعرض المزاد أيضاً أرقاماً هاتفية مميزة مقدمة من" دو" وهي: 0587777770، 0587777771، 0587777772، 0587777773، 0587777774، 0587777775، 0587777776، 0587777777، 0587777778، 0587777779.

ويشارك في فعاليات المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام وأصحاب الأيادي البيضاء الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة "وقف الأم".

وتستهدف حملة وقف الأم تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، إضافة إلى مساعدة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

- قنوات المساهمة..

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





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