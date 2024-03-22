«مجموعة شلهوب» تدعم حملة «وقف الأم» بمليون درهم

أعلنت "مجموعة شلهوب"، شريك، وأحد صناع تجارب الرفاهية في الشرق الأوسط، عن تبرعها بمبلغ مليون درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.

تأتي مساهمة "مجموعة شلهوب" في سياق تفاعل المؤسسات والشركات والأفراد مع الحملة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتهدف إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في تعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات العمل الخيري والإنساني.

- رسالة نبيلة ..

وقال باتريك شلهوب، رئيس "مجموعة شلهوب" إن حملة "وقف الأم" تجسد رسالة دولة الإمارات النبيلة في العمل الخيري والإنساني، وسعيها الدائم إلى تقديم المساعدة للمجتمعات الأقل حظاً، وتغيير حياة عشرات ملايين البشر كل عام نحو الأفضل، وتمكينهم من امتلاك المعارف والأدوات الضرورية للمشاركة في تنمية بلدانهم ومجتمعاتهم وزيادة ثقتهم بالمستقبل.

وأضاف: "يشرفنا الانضمام إلى قائمة المساهمين في هذه الحملة، ودعم البرامج والمشاريع التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، وتنسجم هذه الحملة مع دعم المجموعة الراسخ للتعليم، وإن تركيز الحملة على التعليم وتأكيد أهميته كحجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومفتاح التغيير الحقيقي في حياة المجتمعات، يمنحها قيمة كبرى".

وتسعى حملة وقف الأم إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير.

ويذهب ريع الوقف لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتغيير حياتهم نحو الأفضل، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية، ويستهدف الوقف مساعدة كل إنسان محتاج للمعرفة والعلم والمهارات في المجتمعات الأقل حظاً.

- 6 قنوات ميسرة ..

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي "دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





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