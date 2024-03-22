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مقررة أممية: جرائم إسرائيل قد تشغل الجنائية الدولية لـ50 عاما

3/22/2024 7:06:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن تشغل المحكمة الجنائية الدولية على مدى الخمسين عاما المقبلة.


جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس" نشرت فيه فيديو يظهر اغتيال الجيش الإسرائيلي لـ 4 مدنيين فلسطينيين في مدينة خانيونس جنوب القطاع بواسطة طائرة مسيرة مسلحة.


وقالت: الكم الهائل من الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة خلال الأشهر الستة الماضية قد يجعل المحكمة الجنائية الدولية مشغولة طوال العقود الخمسة المقبلة، خاصة في ظل وتيرة المحاكمة الحالية.


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