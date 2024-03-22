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كتائب القسام تعلن تنفيذ عمليات بالضفة وتحقيق إصابات

3/22/2024 6:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام في الضفة الغربية ان مقاتليها نفذوا عمليات إطلاق نار استهدفت حشودا للعدو ومواقع مستحدثة شمال ووسط الضفة.


واضافت بانهم تمكنوا من استهداف عدد من الآليات بعبوات ناسفة وحققوا فيها إصابات.


واشارت انهم تصدوا لاقتحامات العدو بمخيم نور شمس في طولكرم وطوباس ومخيم عقبة جبر بأريحا.

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