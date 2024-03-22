كتائب القسام تعلن تنفيذ عمليات بالضفة وتحقيق إصابات

كتائب القسام تعلن تنفيذ عمليات بالضفة وتحقيق إصابات
التاريخ
3/22/2024 6:09:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام في الضفة الغربية ان مقاتليها نفذوا عمليات إطلاق نار استهدفت حشودا للعدو ومواقع مستحدثة شمال ووسط الضفة.
واضافت بانهم تمكنوا من استهداف عدد من الآليات بعبوات ناسفة وحققوا فيها إصابات.
واشارت انهم تصدوا لاقتحامات العدو بمخيم نور شمس في طولكرم وطوباس ومخيم عقبة جبر بأريحا.
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