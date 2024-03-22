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مظاهرة لعائلات الرهائن بغزة قبالة منزل نتنياهو

3/22/2024 6:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن عائلات رهائن في غزة تظاهروا قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا.

وتستمر المسيرات الاحتجاجية في اسرائيل للمطالبة بالافراج عن الرهائن لدى حركة المقاومة حماس في ظل تغيب كامل من السلطات الاسرائيلية على مطالبهم .

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