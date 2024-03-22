مظاهرة لعائلات الرهائن بغزة قبالة منزل نتنياهو

مظاهرة لعائلات الرهائن بغزة قبالة منزل نتنياهو
التاريخ
3/22/2024 6:09:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة بأن عائلات رهائن في غزة تظاهروا قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمدينة قيساريا.
وتستمر المسيرات الاحتجاجية في اسرائيل للمطالبة بالافراج عن الرهائن لدى حركة المقاومة حماس في ظل تغيب كامل من السلطات الاسرائيلية على مطالبهم .
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