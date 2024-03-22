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الدفاع المدني يتعامل مع 1174 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

3/22/2024 6:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1174) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:52) دقيقة, حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات .

كما تم التعامل مع (103) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (8:08) دقيقة، و(33) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:47) دقيقة .


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