استشهاد المنفذ: الاحتلال قصف بالمروحيات : عملية اطلاق نار غرب رام الله ادت لاصابة ٧ جنود

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / استشهد، صباح اليوم الجمعة، شاب قرب قريةدير ابزيعغرب رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن شابا لم تعرف هويته بعد، استشهد بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وسط تواجد لمركبات الإسعاف، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن أن اشتباكا مسلّحا جرى بين شاب وقوة من جيش الاحتلال بين دير ابزيع وكفر نعمة، استمر لأربع ساعات متواصلة، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين، مشيرة إلى أن الاشتباك جرى عقب أن أطلق الشاب النار صوب حافلة للمستوطنين في المنطقة، وأكدت أنه تم "تحييد المنفذ".

وكانت مصادر اعلامية عبرية

قد قالت صباح اليوم الجمعة ان سبعة جنود اسرائيليين على الاقل اصيبوا في عملية اطلاق نار وقعت مع ساعات الفجر غرب مدينة رام الله خلال اشتباكهم مع مقاوم فلسطيني عقب عملية اطلاق نار على حافلة اسرائيلية.

وقالت المصادر انه و بعد اكثر من 4 ساعات من الاشتباك المسلح وإصابة سبع جنود اسرائيليين اطلقت طائرة اباتشي صاروخا نحو مقاوم فلسطيني في قرية دير ابزيع غرب رام الله.

مواقع للمستوطنين قالت ان الحدث الامني بدأ في الساعة 5:15صباحآ واستمر لساعات وسمع خلاله اشتباكات عنيفة..

وقال شهود عيان ان طائرات الاحتلال المروحية نفذت قصفاً صاروخياً في مكان الاشتباك غربي رام الله.

وبحسب المصادر العبرية فقد دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة جبل الشبوني بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غرب رام الله.

المصادر الاسرائيلية تتحدث عن اغتيال المقاوم الفلسطيني دون تاكيدات رسمية حتى الان.

من ناحيتها نقلت قناة كان العبرية عن رئيس مجلس بنيامين، يسرائيل غانتس، قوله في مكان العملية انه و منذ بداية الحرب ونحن نحذر من هذا المكان بالتحديد - لا يوجد فرق بين غزة وهنا، ونحن بحاجة لمهاجمة المسلحين داخل أراضيهم في المدن والقرى الفلسطيني.

المصادر العبرية قالت ما يحدث خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية مقلق جداً، فهنالك عبوة ناسفة كبيرة الحجم أطلقت تجاه حافلة للمستوطنين والآن هنالك اشتباك مسلح مستمر منذ أكثر من ٤ ساعات والجيش لم ينجح بالوصول للمقاوم حتى الآن.

واشارت المصادر ان عملية دوليف استمرت لساعات تخللها إطلاق النار ومواجهة عسكرية استخدمت فيها المروحيات سواء بالبحث او بالقصف وهذا مؤشر خطير على تصعيد الاحداث موضحة ان الجيش سيواصل عمليات البحث والتحقيق فيما حرى وملاحقة المسؤولي عن عمليات اطلاق النار.