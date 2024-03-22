استشهاد المنفذ: الاحتلال قصف بالمروحيات : عملية اطلاق نار غرب رام الله ادت لاصابة ٧ جنود

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / استشهد، صباح اليوم الجمعة، شاب قرب قرية
دير ابزيع
غرب رام الله.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن شابا لم تعرف هويته بعد، استشهد بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وسط تواجد لمركبات الإسعاف، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة.
وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن أن اشتباكا مسلّحا جرى بين شاب وقوة من جيش الاحتلال بين دير ابزيع وكفر نعمة، استمر لأربع ساعات متواصلة، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين، مشيرة إلى أن الاشتباك جرى عقب أن أطلق الشاب النار صوب حافلة للمستوطنين في المنطقة، وأكدت أنه تم "تحييد المنفذ".
وكانت مصادر اعلامية عبرية
قد قالت صباح اليوم الجمعة ان سبعة جنود اسرائيليين على الاقل اصيبوا في عملية اطلاق نار وقعت مع ساعات الفجر غرب مدينة رام الله خلال اشتباكهم مع مقاوم فلسطيني عقب عملية اطلاق نار على حافلة اسرائيلية.
وقالت المصادر انه و بعد اكثر من 4 ساعات من الاشتباك المسلح وإصابة سبع جنود اسرائيليين اطلقت طائرة اباتشي صاروخا نحو مقاوم فلسطيني في قرية دير ابزيع غرب رام الله.
مواقع للمستوطنين قالت ان الحدث الامني بدأ في الساعة 5:15صباحآ واستمر لساعات وسمع خلاله اشتباكات عنيفة..
وقال شهود عيان ان طائرات الاحتلال المروحية نفذت قصفاً صاروخياً في مكان الاشتباك غربي رام الله.
وبحسب المصادر العبرية فقد دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة جبل الشبوني بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غرب رام الله.
المصادر الاسرائيلية تتحدث عن اغتيال المقاوم الفلسطيني دون تاكيدات رسمية حتى الان.
من ناحيتها نقلت قناة كان العبرية عن رئيس مجلس بنيامين، يسرائيل غانتس، قوله في مكان العملية انه و منذ بداية الحرب ونحن نحذر من هذا المكان بالتحديد - لا يوجد فرق بين غزة وهنا، ونحن بحاجة لمهاجمة المسلحين داخل أراضيهم في المدن والقرى الفلسطيني.
المصادر العبرية قالت ما يحدث خلال الساعات الماضية في الضفة الغربية مقلق جداً، فهنالك عبوة ناسفة كبيرة الحجم أطلقت تجاه حافلة للمستوطنين والآن هنالك اشتباك مسلح مستمر منذ أكثر من ٤ ساعات والجيش لم ينجح بالوصول للمقاوم حتى الآن.
واشارت المصادر ان عملية دوليف استمرت لساعات تخللها إطلاق النار ومواجهة عسكرية استخدمت فيها المروحيات سواء بالبحث او بالقصف وهذا مؤشر خطير على تصعيد الاحداث موضحة ان الجيش سيواصل عمليات البحث والتحقيق فيما حرى وملاحقة المسؤولي عن عمليات اطلاق النار.
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