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الاحتلال يعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

3/22/2024 6:09:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN /
أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مئات المصلين منذ الصباح اليوم للمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال كثفت بشكل كبير من تواجدها العسكري في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى اللذين تفرض عليهما حصارا مشددا منذ قرابة ستة أشهر.

وشهد حاجز قلنديا وحواجز أخرى حركة خفيفة مقارنة مع السنوات السابقة جراء القيود التي يفرضها الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال في الجمعة الثانية من رمضان طوقا دائريا حول مدينة القدس وحواجز تفتيش على كل المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وإجراءات مشددة فرضها شرطة الاحتلال
التي دفعت بحوالي ثلاثة آلاف من عناصرها إلى مدينة القدس.

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