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انخفاض أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

3/22/2024 6:08:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، وترافق ذلك مع ارتفاع الدولار في الأسواق وتقييم الأسواق للتوقعات حول مسار معدلات الفائدة حول العالم.


وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.63 بالمئة إلى 80.56 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.65 بالمئة إلى 85.22 دولار للبرميل، وفقا لوكالة بلومبرغ.


وأمس عند التسوية، تراجعت عقود الخام الأميركي إلى 81.07 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود "برنت" إلى 85.78 دولار للبرميل.

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