إيقاف ثلاثة من مشجعي أرسنال بسبب إساءة ترتبط بمأساة هيلسبره

رحب نادي أرسنال بإيقاف ثلاثة من مشجعيه لمدة ثلاث سنوات بعد أن اعترفوا بالذنب في توجيه إساءة تتعلق بمأساة هيلسبره خلال مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد ليفربول على استاد الإمارات في 7 يناير

الماضي.

وقال نادي أرسنال في بيان

"ندين بشدة هذا السلوك البغيض. عملنا بشكل وثيق مع الشرطة لضمان اتخاذ إجراء سريع ونرحب بأوامر الإيقاف الصادرة".

دعا ليفربول مرارا وتكرارا إلى وضع حد للهتافات حول مأساة هيلسبره التي وقعت في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989، والتي أسفرت عن مقتل 97 من مشجعي ليفربول بعد تدافع في منطقة مكتظة ومسيجة.

ويوم الأربعاء، اتهمت شرطة منطقة مانشستر الكبرى أحد مشجعي مانشستر يونايتد فيما يتعلق بتوجيه إساءة مرتبطة بمأساة هيلسبره تجاه مشجعي ليفربول خلال دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي في مطلع الأسبوع الماضي بين الفريقين.



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