Friday, 22 March 2024 02:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيقاف ثلاثة من مشجعي أرسنال بسبب إساءة ترتبط بمأساة هيلسبره

3/22/2024 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحب نادي أرسنال بإيقاف ثلاثة من مشجعيه لمدة ثلاث سنوات بعد أن اعترفوا بالذنب في توجيه إساءة تتعلق بمأساة هيلسبره خلال مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضد ليفربول على استاد الإمارات في 7 يناير
الماضي.

وقال نادي أرسنال في بيان
"ندين بشدة هذا السلوك البغيض. عملنا بشكل وثيق مع الشرطة لضمان اتخاذ إجراء سريع ونرحب بأوامر الإيقاف الصادرة".

دعا ليفربول مرارا وتكرارا إلى وضع حد للهتافات حول مأساة هيلسبره التي وقعت في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989، والتي أسفرت عن مقتل 97 من مشجعي ليفربول بعد تدافع في منطقة مكتظة ومسيجة.

ويوم الأربعاء، اتهمت شرطة منطقة مانشستر الكبرى أحد مشجعي مانشستر يونايتد فيما يتعلق بتوجيه إساءة مرتبطة بمأساة هيلسبره تجاه مشجعي ليفربول خلال دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي في مطلع الأسبوع الماضي بين الفريقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22032024000110011019ID1108009795

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث