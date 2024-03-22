المبارزة ينظم بطولة الاتحاد استعدادا لكأس العالم والألعاب الخليجية للشباب

ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة، غدا السبت، بطولة الاتحاد للمراحل السنية للبراعم والأشبال، وتستمر يومين بصالة المزهر في دبي، ضمن سلسلة بطولات الاتحاد المحلية المكثفة والتي تقام على مدار الموسم.

ويشارك في البطولة 140 لاعبا ولاعبة يمثلون أندية أبوظبي للمبارزة والشارقة وشباب الأهلي والفجيرة ومؤسسة المرأة بالشارقة وأكاديمية MKFA في دبي ومركز العين للمبارزة ، والنصر السعودي.

وتأتي هذه البطولة، ضمن سلسلة البطولات التي تستهدف الفئتين العمريتين تحت 11، 15 سنة والتي يعول عليها الاتحاد خلال الفترة المقبلة لصقل موهبة اللاعبين، ودعم مستقبل المبارزة الإماراتية.

وأوضح علي المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، أن هذه البطولة تأتي ضمن برنامج إعداد منتخب الإمارات للأشبال للمشاركات المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم للناشئين والشباب التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 12 إلى 20 أبريل المقبل.

وقال إنه عقب بطولة الاتحاد، يخوض منتخب الإمارات للأشبال معسكر إعداد خارجي بمدينة ميلان الإيطالية اعتباراً من أول أبريل، استعداداً لبطولة العالم في الرياض.

وأضاف أن تشكيلة المنتخب تضم فارس البلوشي وعيسي الرزعوني ومحمد المهيري وخليفة الكعبي والهيام البلوشي وحمدة التميمي، في سلاح الفلوريه، وخالد مبارك وسلطان العبري وهزاع العبري في سلاح السابر، وحمدان الجهضمي في سلاح الآيبيه، تحت قيادة المدير الفني أسامة عادل والمدربين جورجي لمينوف، وفيرجل مارسيا، ويترأس بعثة المنتخب إلى الرياض، موسي البلوشي الأمين العام للاتحاد.

وأكد المرزوقي أن بطولة العالم في السعودية تعد أقوى محطات المشاركات الدولية خلال الموسم الرياضي الجاري 2023 -2024، والتي تأتي قبيل المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والتي تقام خلال الفترة من 16 أبريل إلى الثاني من مايو المقبلين، ويستضيف منافسات المبارزة فيها مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمشاركة منتخب المبارزة للبنين والبنات.

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