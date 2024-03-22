112 فريقاً يشاركون في بطولة كأس الاتحاد للشطرنج السريع

ينظم اتحاد الإمارات للشطرنج غداً السبت بطولة كأس الاتحاد لفرق الجاليات والمؤسسات للشطرنج السريع على مدار يومين، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

يشارك في البطولة 112 فريقاً من أندية اللعبة والأكاديميات والمؤسسات والجاليات، من 33 جنسية، من بينهم 55 لاعبا من حملة الألقاب الدولية، و20 أستاذا دوليا كبيرا.

وتدخل البطولة ضمن قائمة البطولات الشطرنجية التي تقام في أندية الدولة خلال شهر رمضان المبارك، والتي بدأت ببطولة الوفاء لزايد الشطرنجية التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وبطولة الشارقة للسريع والخاطف، بجانب بطولة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وبطولة نادي أبوظبي للألعاب الذهنية والشطرنج.

وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني في الاتحاد أن البطولة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي ينظمها اتحاد اللعبة لاستقطاب المواهب، بالإضافة إلى الرغبة في الوصول باللعبة إلى كافة فئات المجتمع خاصة أن مثل هذه البطولات تشارك فيها عائلات شطرنجية.

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