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بوكايو ساكا مهاجم أرسنال يغادر معسكر المنتخب الإنجليزي

3/22/2024 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


خرج بوكايو ساكا، مهاجم فريق أرسنال، من تشكيل المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لمواجهة البرازيل وبلجيكا وديا ، بسبب الإصابة .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما كان في حالة جيدة مع أرسنال هذا الموسم في الوقت، الذي يتصدر فيه فريقه ترتيب الدوري ويستعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك سيغيب اللاعب عن المباراتين الوديتين لإنجلترا، قبل أن يختار جاريث ساوثجيت، المدير الفني للفريق، قائمته لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) في
مايو المقبل.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له : "بوكايو ساكا غادر معسكر المنتخب الإنجليزي وعاد لناديه من أجل استكمال عملية التأهيل".

وأضاف: "أخبر مهاجم أرسنال طاقم مركز التدريبات في سانت جورج بارك بإصابته، ولن يكون قادرا على المشاركة في المران".

وتابع البيان : "لن يتم استبدال اللاعب، وستواصل القائمة المكونة من 25 لاعبا استعداداتها للمباريات المقبلة أمام البرازيل وبلجيكا".

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