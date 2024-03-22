«طرق دبي» تخصص أرقاماً مميزة للوحات المركبات ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري دعماً لحملة «وقف الأم»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن دعمها مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في فندق فور سيزونز جميرا بدبي 24 مارس الجاري، ويعود ريعه لدعم حملة "وقف الأم"، التي تهدف لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد.

وخصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 10 أرقام مميزة خاصة بلوحات المركبات ضمن مزاد "أنبل رقم"، ليعود ريع المزايدة عليها لدعم حملة "وقف الأم" التي تتيح لكل شخص التبرع باسم والدته بهدف دعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال دعم العملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، مما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم، ويسهم في تمكينهم وإعدادهم لأسواق العمل الحالية والمستقبلية.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة:

O74

O51

V39

P42

Q49

T95

U53

U79

W62

W85

ويشهد مزاد "أنبل رقم" مشاركة عدد من الشخصيات المرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

دلالات كبيرة

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإطلاق حملة "وقف الأم"، امتداد للمبادرات الإنسانية التي عودنا سموه على إطلاقها سنوياً، لترسيخ القيم الإنسانية، عبر تشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في العمل الخيري والإنساني المستدام، كما تأتي هذه الحملة تعزيزاً لمسيرة العطاء اللامحدود لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي يمتد عطاؤها للشعوب المحتاجة في مختلف دول العالم.

وقال معاليه: "تخصيص مبادرة هذا العام لحملة "وقف الأم" يحمل معاني ودلالات كبيرة، فالأم لها مكانتها العظيمة، حيث أمرنا الله عز وجل بطاعتها وبرها والإحسان إليها، فهي التي حملت وربت الأبناء وعلمتهم القيم والمبادئ الإنسانية فدورها بذلك عظيم فـي بناء المجتمعات، وواجب كل فرد أن يرد الجميل لأمه عبر دعم (وقف الأم)، الذي سيخصص لدعم الأمهات في مختلف دول العالم".

وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات، على دعم المبادرات الإنسانية، التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إيماناً منها بالواجب الإنساني والأخلاقي، وكذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وتدعم الهيئة (وقف الأم) من خلال تخصيص ريع عشرة أرقام مميزة للوحات المركبات"، داعياً أصحاب الخير من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة في مزاد "أنبل رقم" الخيري، الذي يخصص ريعه لدعم حملة "وقف الأم".

وقف مستدام

وتسعى حملة "وقف الأم" لدعم التعليم إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، وذلك في مختلف أنحاء العالم.

ترسيخ ثقافة العطاء

وتعتبر المزادات الخيرية نافذة مبتكرة تساهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، حيث شهدت النسخ الماضية من مزاد "أنبل رقم" مشاركة كبيرة من نخبة من رواد العمل الخيري والإنساني، والذين حرصوا على المشاركة في سباق الخير والمساهمة في دعم القضايا الإنسانية، حيث حققت النسخة الثالثة من مزاد أنبل رقم للأرقام المميزة في دبي 97,920 مليون درهم لدعم جهود حملة "وقف المليار وجبة" في رمضان 2023، التي استهدفت إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع.

كما حققت النسخة الثانية من مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة في دبي 53 مليون درهم لصالح حملة "مليار وجبة" في رمضان 2022، فيما حققت النسخة الأولى من مزاد «أنبل رقم»، التي رفدت حملة "100 مليون وجبة" في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم في ليلة واحدة، وأسهمت في مضاعفة الحملة لهدفها النهائي، وصولاً إلى ما يعادل 220 مليون وجبة.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز