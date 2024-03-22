«الإمارات للمزادات» شريك استراتيجي لحملة «وقف الأم»

تشارك "الإمارات للمزادات" وللعام الرابع على التوالي كشريك استراتيجي في الحملات الرمضانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وتساهم شركة "الإمارات للمزادات" في تنظيم مزاد "أنبل رقم" الخيري بالتعاون مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والذي يذهب ريعه هذا العام لدعم حملة "وقف الأم" التي تستهدف تكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

ويشهد مزاد "أنبل رقم" الذي يستضيفه فندق فور سيزونز جميرا بدبي 24 مارس الجاري مشاركة عدد من الشخصيات المرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة.

صدقة جارية

وقال سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات: "تأتي حملة (وقف الأم)، استمراراً للمبادرات الخيرية والإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، بهدف رفع المعاناة عن الفئات الأقل حظاً حول العالم، وهذه الحملة الجديدة تكتسب أهمية كبرى كونها صدقة جارية عن الأمهات من أجل تعليم عشرات ملايين الأفراد".

وأضاف سعادته: "فخورون بالمشاركة في تنظيم هذا المزاد الخيري، والمساهمة في تحقيق مستهدفات حملة (وقف الأم)، وتوفير أفضل المتطلبات الفنية واللوجستية بما يضمن نجاح مزاد (أنبل رقم).. غايتنا جميعاً تكريم الأمهات من خلال دعم الصندوق الوقفي المخصص للنهوض بقطاع التعليم في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ومساعدتها على تحقيق خططها التنموية".

ريادة إماراتية

وتستكمل حملة "وقف الأم" الحملات الخيرية والإنسانية التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك، حيث ترسخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، الذي يمتد أثره إلى كافة دول العالم وتركز على دعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم من خلال وقف خيري باسم الأم.

وتسعى حملة وقف الأم إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير.

ويذهب ريع الوقف لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتغيير حياتهم نحو الأفضل، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية، ويستهدف الوقف مساعدة كل إنسان محتاج للمعرفة والعلم والمهارات في المجتمعات الأقل حظاً.



6 قنوات ميسرة

وتكتسب حملة "وقف الأم"، منذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم زخماً متصاعداً وإقبالاً مجتمعياً، وتواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE

في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي "دو" و" اتصالات من e&"

في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز