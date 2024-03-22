مدرب منتخب الإمارات: عانينا بسبب استسهال لاعبينا لليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
شخّص باولو بينتو، مدرب منتخبنا الإماراتي، المستوى غير المرضي في ثالث جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وكان منتخبنا الإماراتي قد حقق انتصارا صعبا بنتيجة 2-1 على شقيقه اليمني في ضيافة "استاد آل نهيان"، بانتظار تجدد المواجهة بينهما في مدينة الخبر السعودية.
وأكد الأبيض على صدارته للمجموعة الثامنة بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 9، بينما تجمّد رصيد نسور سبأ عند 3 نقاطٍ في المركز الثالث.
وقال بينتو، "بدأنا المباراة بشكلٍ جيدٍ، ولكن تراجع أدائنا بعد تسجيل الهدف الأول، وكان ثمة أخطاءٌ من اللاعبين في الشوط الثاني أثّرت على أدائنا الهجومي".
وأكمل ابن العاصمة لشبونة، "حاولنا تسجيل أكثر من هدفٍ في الشوط الثاني، وتحصلنا على العديد من الفرص، والتي لم نستغلها".
وشدد الرجل الذي تولى مهمة تدريب الأبيض في يوليو 2023، "المهم هو حصدنا للنقاط الثلاث، واستمرارنا في الصدارة".
وتعهّد بينتو بالبحث عن أسباب تراجع الأداء بعد التقدم.
ولام المدرب السابق للمنتخب الكوري الجنوبي "إحساس اللاعبين بأن المباراة باتت سهلة" بعد هدف الأسبقية الذي أحرزه علي صالح.
وأضاف صاحب المباريات الدولية الـ35 بشعار المنتخب البرتغالي ما بين 1992 و2002، "أرى بأن عدم تدوير الكرة بشكلٍ صحيحٍ سهّل من مهمة الخصم ضدنا".
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