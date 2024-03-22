مدرب منتخب الإمارات: عانينا بسبب استسهال لاعبينا لليمن

شخّص باولو بينتو، مدرب منتخبنا الإماراتي، المستوى غير المرضي في ثالث جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وكان منتخبنا الإماراتي قد حقق انتصارا صعبا بنتيجة 2-1 على شقيقه اليمني في ضيافة "استاد آل نهيان"، بانتظار تجدد المواجهة بينهما في مدينة الخبر السعودية.

وأكد الأبيض على صدارته للمجموعة الثامنة بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 9، بينما تجمّد رصيد نسور سبأ عند 3 نقاطٍ في المركز الثالث.

وقال بينتو، "بدأنا المباراة بشكلٍ جيدٍ، ولكن تراجع أدائنا بعد تسجيل الهدف الأول، وكان ثمة أخطاءٌ من اللاعبين في الشوط الثاني أثّرت على أدائنا الهجومي".

وأكمل ابن العاصمة لشبونة، "حاولنا تسجيل أكثر من هدفٍ في الشوط الثاني، وتحصلنا على العديد من الفرص، والتي لم نستغلها".

وشدد الرجل الذي تولى مهمة تدريب الأبيض في يوليو 2023، "المهم هو حصدنا للنقاط الثلاث، واستمرارنا في الصدارة".

وتعهّد بينتو بالبحث عن أسباب تراجع الأداء بعد التقدم.

ولام المدرب السابق للمنتخب الكوري الجنوبي "إحساس اللاعبين بأن المباراة باتت سهلة" بعد هدف الأسبقية الذي أحرزه علي صالح.

وأضاف صاحب المباريات الدولية الـ35 بشعار المنتخب البرتغالي ما بين 1992 و2002، "أرى بأن عدم تدوير الكرة بشكلٍ صحيحٍ سهّل من مهمة الخصم ضدنا".

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