وقائع الفساد تطيح بمسؤولين في الاتحاد الإسباني

أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات فساد، وذلك وفق ما أعلن، أمس الخميس.

وكتب الاتحاد في بيان "تم فتح إجراءات تأديبية ضد الثنائي المقال، مدير الخدمات القانونية بيدرو جونزاليس سيجورا، ومدير الموارد البشرية خوسيه خافيير خيمينيز".

وتم اعتقال سيجورا وخيمينيز الأربعاء الماضي، عقب مداهمة الشرطة، مقر الاتحاد الإسباني، في إطار التحقيق بشأن مزاعم فساد وجرائم متنوعة.

وأضاف الاتحاد الإسباني أنه أنهى عقدا مع شركة جاي سي ليجال، وهي شركة المحاماة التابعة لتوماس جونزاليس كويتو الذي تم اعتقاله أيضا كجزء من تحقيق محكمة إسبانية في مزاعم الفساد والإدارة الاحتيالية وغسل الأموال.

وقامت الشرطة بتفتيش مقر الاتحاد الإسباني، إلى جانب ممتلكات رئيسه السابق، لويس روبياليس، في غرناطة.

ويتواجد روبياليس حاليا في جمهورية الدومينيكان، ولكن من المقرر أن يعود إلى إسبانيا خلال الشهر المقبل.

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