غدا.. مباراتان لمنتخبنا الوطني في بطولة تبليسي جراند سلام للجودو

تستأنف صباح غد السبت الجولة الثانية من بطولة "تبليسي جراند سلام للجودو" بقاعة قصر الرياضة الأولمبي في العاصمة الجورجية تبليسي.

وينظم المنافسات اتحاد جورجيا للجودو بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وهي واحدة من البطولات الأربع الكبرى لعام 2024.

ويشارك منتخب الإمارات للجودو بلاعبين اثنين غداً ضمن منافسات الوزن الخفيف المتوسط، حيث يلتقي كريم عبد اللطيف في منافسات وزن تحت 73 كجم، مع اللاعب التركي فوركان سينس، فيما يلعب طلال شفيلي بوزن تحت 81 كجم في الدور التمهيدي مع الفائز من اللاعب عرب صبغة الله، واللاعب بايسيف تولان.

ويختتم منتخب الإمارات مشاركته بعد غدٍ الأحد، بلقاء لاعبه جريجوري آرام في منافسات وزن تحت 90 كجم مع بطل باراجواي جيني أنطونيو.

وكانت قرعة البطولة التي جرت أمس، قد وضعت باتسو ألتان لاعبة منتخبنا مع بطلة كازاخستان المصنفة عالمياً باكيت كوساكبا في وزن تحت 57 كجم، وتمكنت بطلة كازاخستان من تحقيق الفوز على باتسو ألتان، التي تعرضت لإصابة في قدمها اليسرى وكتفها الأيسر، بما قد يؤثر على مشاركتها في بطولة أنطاليا جراند سلام نهاية الشهر الجاري في تركيا.

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