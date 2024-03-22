Friday, 22 March 2024 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غدا.. مباراتان لمنتخبنا الوطني في بطولة تبليسي جراند سلام للجودو

3/22/2024 5:19:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستأنف صباح غد السبت الجولة الثانية من بطولة "تبليسي جراند سلام للجودو" بقاعة قصر الرياضة الأولمبي في العاصمة الجورجية تبليسي.

وينظم المنافسات اتحاد جورجيا للجودو بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وهي واحدة من البطولات الأربع الكبرى لعام 2024.

ويشارك منتخب الإمارات للجودو بلاعبين اثنين غداً ضمن منافسات الوزن الخفيف المتوسط، حيث يلتقي كريم عبد اللطيف في منافسات وزن تحت 73 كجم، مع اللاعب التركي فوركان سينس، فيما يلعب طلال شفيلي بوزن تحت 81 كجم في الدور التمهيدي مع الفائز من اللاعب عرب صبغة الله، واللاعب بايسيف تولان.
ويختتم منتخب الإمارات مشاركته بعد غدٍ الأحد، بلقاء لاعبه جريجوري آرام في منافسات وزن تحت 90 كجم مع بطل باراجواي جيني أنطونيو.

وكانت قرعة البطولة التي جرت أمس، قد وضعت باتسو ألتان لاعبة منتخبنا مع بطلة كازاخستان المصنفة عالمياً باكيت كوساكبا في وزن تحت 57 كجم، وتمكنت بطلة كازاخستان من تحقيق الفوز على باتسو ألتان، التي تعرضت لإصابة في قدمها اليسرى وكتفها الأيسر، بما قد يؤثر على مشاركتها في بطولة أنطاليا جراند سلام نهاية الشهر الجاري في تركيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22032024000110011019ID1108009733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث