منافسات قوية في مهرجان كلباء الرمضاني

شهد مهرجان كلباء الرمضاني منافسات قوية وسط حضور جماهيري لمحبي النشاط الرياضي، إلى جانب الفعاليات المصاحبة التي تجذب الزوار والعائلات لموقع المهرجان في نسخته الأولى.

وتأهل فريقا بحر الفجيرة والبحر إلى نهائي بطولة كرة الطائرة التي ستقام مساء الجمعة القادم ضمن المهرجان، بعد فوزهما على فريقي البارون Aو B في مباراتي الدور النصف النهائي.

وفي منافسات كرة القدم تأهلت فرق بلديه كلباء شباب النيل، والخوير، او 12 ، والمخضرمين ، واتحاد كلباء ب ، والعميد ، ودائرة الثقافة إلى دور الثمانية.

ومن أبرز نتائج أمس في المباراة الأولى تعادل فريقي كلباء والخوير بهدفين لكل فريق، وفي الثانية فاز فريق بلدية كلباء على فريق العميد، فيما فاز اللاعب طلال درويش بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وفي المباراة الثالثة حقق فريق اتحاد كلباء ب الفوز على فريق الخوير .

وأشاد عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بالرعاة والفرق المشاركة والحكام والإداريين، مشيداً بالمستوى الفني للاعبين والفرق المشاركة مما ساهم في إنجاح المهرجان .

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