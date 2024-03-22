تأجيل الإفراج عن داني ألفيس

تقرر تأجيل الإفراج عن البرازيلي داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق، حيث سيقضي ليلة أخرى في السجن لعدم إيداعه، أمس الخميس، مليون يورو التي فرضتها عليه محكمة برشلونة ككفالة من أجل إطلاق سراحه مؤقتا.

وتستمر جلسات الاستئناف ضد الحكم الذي قضى بسجنه 4 سنوات ونصف بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة في 30 ديسمبر 2022.

وأقرت المحكمة أن ألفيس يمكنه مغادرة السجن إذا دفع الكفالة المفروضة، مع الالتزام بعدم مغادرة البلاد، وتسليم جوازي سفر - الإسباني والبرازيلي - والمثول أسبوعيا أمام المحكمة.

وكان لاعب برشلونة السابق قد طلب من المحكمة، الثلاثاء الماضي، إطلاق سراحه في انتظار تأكيد الحكم الذي صدر ضده، وهو طلب عارضه في البداية مكتب المدعي العام، الذي يعتقد أن خطر هروب المتهم ما يزال قائما، نظرا لقدرته المالية وبالنظر إلى العقوبة المفروضة عليه.

ويمكث ألفيس في محكمة بريانس 2 منذ 14 شهرا، وتحديدا منذ 20 يناير 2023، بعد اتهامه باغتصاب شابة في ملهى "سوتون" في برشلونة.

وتتواصل الجهود حاليا لجمع المبلغ، وهو ما دفع اللاعب، وفقا لصحيفة "لا بانجوارديا"، إلى اللجوء إلى والد زميله السابق في برشلونة نيمار دا سيلفا، الذي ساعده بالفعل في دفع كفالة بلغت قيمتها 150 ألف يورو، كانت قد فرضتها عليه قاضية عندما حاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي.

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