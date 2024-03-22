مجلس الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث متصفح غوغل كروم

مجلس الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث متصفح غوغل كروم
التاريخ
3/22/2024 5:19:49 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أوصى مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح“غوغل كروم” إلى أحدث إصدار من قبل شركة غوغل، وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.
وكانت شركة غوغل قد أصدرت مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح جوجل كروم لسد عدة ثغرات أمنية.
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