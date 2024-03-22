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مجلس الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث متصفح غوغل كروم

3/22/2024 5:19:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوصى مجلس الأمن السيبراني بضرورة تحديث متصفح“غوغل كروم” إلى أحدث إصدار من قبل شركة غوغل، وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية.

وكانت شركة غوغل قد أصدرت مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح جوجل كروم لسد عدة ثغرات أمنية.


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