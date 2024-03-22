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غواصة روسية تطلق صاروخاً مجنحاً لمسافة تزيد على ألف كيلومتر

3/22/2024 5:19:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، بأن الغواصة "فولخوف" التابعة له أطلقت في إطار التدريبات القتالية صاروخا مجنحا طراز "كاليبر" على هدف ساحلي في شرق البلاد.

وقال أسطول المحيط الهادئ في بيان: "وفقا لخطة التدريب القتالي، أطلق طاقم الغواصة /فولخوف/ التي تعمل بالديزل والكهرباء والتابعة لأسطول المحيط الهادئ، صاروخا مجنحا طراز كاليبر من موقع تحت الماء في بحر اليابان".

وذكر البيان أن إطلاق الصاروخ تم تنفيذه على هدف ساحلي في ميدان رماية "سوركوم" التكتيكي بإقليم خاباروفسك، يحاكي موقع إطلاق نار لعدو وهمي. وقبل الإطلاق احتلت الغواصة سرا موقعها في المنطقة المخصصة للرماية. وتجاوز مدى إطلاق الصاروخ ألف كيلومتر، حسب البيان.

وأوضح البيان أن إغلاق منطقة الرماية قامت به سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ، إضافة إلى طائرات ومسيرات تابعة للطيران البحري.


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