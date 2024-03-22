أوكرانيا تعلن إصابة أكبر سدودها في ضربة روسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية اليوم الجمعة أن ضربة روسية أصابت أكبر سد في أوكرانيا، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا، لكن ليس هناك خطر حدوث فجوات في السد.
وقالت "هناك حريق في المحطة حاليا.. تعمل أجهزة الطوارئ والعاملون المعنيون بالطاقة في الموقع للتعامل مع آثار ضربات جوية عديدة".
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