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أوكرانيا تعلن إصابة أكبر سدودها في ضربة روسية

3/22/2024 5:19:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية اليوم الجمعة أن ضربة روسية أصابت أكبر سد في أوكرانيا، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا، لكن ليس هناك خطر حدوث فجوات في السد.

وقالت "هناك حريق في المحطة حاليا.. تعمل أجهزة الطوارئ والعاملون المعنيون بالطاقة في الموقع للتعامل مع آثار ضربات جوية عديدة".


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