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فنلندا تستأنف تمويل الأونروا

3/22/2024 5:19:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي اليوم الجمعة أن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وعلقت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجوم حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيله تافيو "تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لنواصل دعمنا".

وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي إن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر.


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