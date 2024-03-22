فنلندا تستأنف تمويل الأونروا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي اليوم الجمعة أن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وعلقت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجوم حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيله تافيو "تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لنواصل دعمنا".
وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي إن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر.
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