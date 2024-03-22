مقتل 23 جندياً في كمين إرهابي في النيجر

قُتل 23 جندياً في النيجر في "كمين" نصبه "إرهابيون" خلال "عملية تمشيط" نفّذها الجيش في غرب البلاد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع مساء الخميس.

ونفّذ الجيش "عملية تمشيط" في المناطق القريبة من ماي في بوركينا فاسو من الثلاثاء إلى الأربعاء، لكنّ "خلال انسحابها" وقعت وحدة في "كمين معقّد" قُتل خلاله 23 جندياً "وتمّ تحييد حوالي 30 إرهابياً"، وفق الوزارة.





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