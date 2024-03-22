مقتل 23 جندياً في كمين إرهابي في النيجر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قُتل 23 جندياً في النيجر في "كمين" نصبه "إرهابيون" خلال "عملية تمشيط" نفّذها الجيش في غرب البلاد، حسبما أعلنت وزارة الدفاع مساء الخميس.
ونفّذ الجيش "عملية تمشيط" في المناطق القريبة من ماي في بوركينا فاسو من الثلاثاء إلى الأربعاء، لكنّ "خلال انسحابها" وقعت وحدة في "كمين معقّد" قُتل خلاله 23 جندياً "وتمّ تحييد حوالي 30 إرهابياً"، وفق الوزارة.
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