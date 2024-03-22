شرطة دبي تضبط 47 بائعاً جائلاً منذ بداية شهر رمضان

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، 47 بائعاً متجولاً، كما ضبطت عدداً من المركبات المُستخدمة في بيع الخضروات والفواكه المُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة، وذلك منذ بداية الشهر الفضيل.

وقال المقدم طالب محمد الأميري، رئيس قسم مكافحة الباعة المتجولين في إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن ضبط البائعين يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها منذ بداية شهر رمضان، وذلك لمخالفتهم اشتراطات السلامة العامة، إلى جانب تشويه المظهر العام عبر عرض مجموعة من المُنتجات في الطرقات والأزقة، مبيناً أن الجهود تأتي في إطار القضاء على كافة المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع.

وأوضح المقدم الأميري أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال وبالقرب من سكناتهم، داعياً الجمهور إلى عدم شراء الخضروات والفواكه، وغيرها من المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، والتعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.

وبين المقدم الأميري، أن مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو من خلال المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة كبيرة، نظراً إلى إمكانية مخالفتها للاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، وسوء العرض والتخزين، والذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، مما قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، مشيراً إلى أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل وفي كافة الأماكن بالتعاون مع الشركاء.

وشدد المقدم طالب الأميري على أهمية عدم التعامل مع الباعة المتجولين، والتواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق ببيع المنتجات وخاصة الغذائية من خلال المركبات غير المرخصة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.





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