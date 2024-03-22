«إقامة دبي» تفعّل إصدار إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون إلكترونياً

أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أنه تم تفعيل خدمة إصدار إذن دخول إلكتروني مسبق لمرافقين المواطنين في دول مجلس التعاون وذلك لضمان دخولهم دولة الامارات وتسهيل إجراءاتهم.





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