«إقامة دبي» تفعّل إصدار إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون إلكترونياً

«إقامة دبي» تفعّل إصدار إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون إلكترونياً
التاريخ
3/22/2024 5:19:48 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أنه تم تفعيل خدمة إصدار إذن دخول إلكتروني مسبق لمرافقين المواطنين في دول مجلس التعاون وذلك لضمان دخولهم دولة الامارات وتسهيل إجراءاتهم.
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