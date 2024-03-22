«الإمارات» تحصد جائزة أفضل ترفيه على متن الطائرة في العالم

حصدت طيران الإمارات جائزة التميز لأفضل ترفيه على متن الطائرة على مستوى العالم ضمن جوائز «إيرلاين ريتينغس 2024»، التي أُعلنت هذا الأسبوع، وذلك بفضل نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر حتى 6500 قناة عالية الجودة.

ويمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات الوصول إلى أكبر مكتبة ترفيهية في الأجواء تضم أكثر من 2000 فيلم من أكبر إنتاجات هوليوود والأفلام المشهورة عالمياً، بما في ذلك تلك الحائزة جوائز الأوسكار لعام 2024، ومئات من المسلسلات التلفزيونية الكاملة، بما في ذلك أحدث العروض من منصات البث الرائدة والعلامات التجارية الإعلامية مثل HBO Max وDiscovery+ وBBC وBloomberg Originals وشاهد، وأكثر من 200 فيلم ومسلسل وثائقي، وأكثر من 150 فيلماً ومسلسلاً عربياً منها مجموعة من الأفلام الإماراتية، وأكثر من 300 فيلم ومسلسل من بوليوود وجنوب آسيا بـ13 لغة.

600 فيلم

كما يضم النظام روائع السينما العالمية بأكثر من 50 لغة، منها 600 فيلم عالمي من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، بالإضافة إلى توفير «تعليقات توضيحية» لأكثر من 300 فيلم مع وصف صوتي لأكثر من 140 فيلماً، لتسهيل المشاهدة لضعاف البصر. كما تتوفر سماعات طيران الإمارات للعملاء في جميع الدرجات، بما في ذلك سماعات الرأس Bowers & Wilkins E1 المتميزة في الدرجة الأولى، التي ابتكرها خبراء صوت بريطانيون حصرياً لرحلات الناقلة، باستخدام تقنية إلغاء الضوضاء لحجب الأصوات المحيطة بالمقصورة وتقديم أفضل جودة للصوت. وأيضاً سماعات طيران الإمارات المصممة خصيصاً لراحة الأطفال، كما تتوافق سماعات الرأس على متن طيران الإمارات مع أجهزة السمع عند ضبطها على الوضع «T».

3500 ألبوم

وتوفر المكتبة الموسيقية أكثر من 3500 ألبوم وقائمة تشغيل منسقة، و5 قنوات للبث التلفزيوني الحي، منها 3 قنوات إخبارية وقناتان لتغطية الفعاليات الرياضية الحية، وأكثر من 250 قناة مخصصة للأطفال والعائلات بما في ذلك عشرات العروض للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، ومحتوى السعادة والرفاهية وتطوير الذات لعلامات كبرى مثل LinkedIn Learning وMindvalley، إلى جانب البودكاست والكتب الصوتية بما في ذلك عالم الإمارات، المخصصة لتسليط الضوء على وجهة دبي والتفاعل مع قادة الفكر العالمي.

ويوفر النظام للعملاء خدمة العرض الجوي لمتابعة تقدم رحلتهم على خريطة متحركة، ورؤية العالم من ارتفاع 40 ألف قدم من خلال الكاميرات الخارجية، كما يستمتع أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات باتصال مجاني بشبكة الواي فاي على متن الطائرة.

تحديث

وتواصل طيران الإمارات تحديث المحتوى الترفيهي على متن الطائرة كل شهر، حيث تضيف مئات الأفلام والبرامج التلفزيونية والبودكاست والقنوات الموسيقية إلى مكتبتها الترفيهية الواسعة، وتعقد شراكات حصرية مع أفضل موفري المحتوى. وتتيح لعملائها أيضاً إنشاء قوائم تشغيل خاصة بهم على نظام الترفيه الجوي قبل رحلتهم، وذلك عبر تصفح قوائم الأفلام أو المسلسلات واختيارها مسبقاً عبر تطبيق طيران الإمارات، ومن ثمّ مزامنتها على متن الطائرة، ما يعزز تجربة السفر.

وكانت طيران الإمارات من أول ناقلة في العالم توفر لركابها في جميع الدرجات شاشات فيديو شخصية منذ نحو 30 عاماً، وتلتزم الناقلة أيضاً بمعايير الصناعة وتسهيل إمكانية الوصول لأصحاب الهمم، وكانت أول ناقلة في العالم تقدم مقاطع صوتية وصفية وتعليقات توضيحية على الأفلام عبر نظام الترفيه الجوي.

جودة عالية

وقال جيفري توماس، رئيس تحرير موقع AirlineRatings: «أجمع محررونا على الجودة العالية لنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي، حيث أسهم الاستثمار المبكر في مجال الترفيه الجوي في تحقيق عوائد إيجابية للناقلة، وحافظت على مكانتها على أفضل وجه، كما تواصل إرساء معايير جديدة في هذا القطاع».

ويقوم فريق تحرير من ذوي الخبرة بتقييم شركات الطيران المرشّحة لجوائز «إيرلاين ريتينغس» للتميز، وذلك بناءً على معايير صارمة تتضمن تقييم المنتج والسلامة، وتقييمات الركاب على موقعي AirlineRatings وTrip Advisor، والأرباح الإجمالية.

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