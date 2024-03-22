«موانئ أبوظبي» تستحوذ على 60% من ميناء تبليسي الجاف



أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية مع شركة «إنفيكو» للاستحواذ على حصة ملكية تبلغ 60% من ميناء تبليسي الجاف في جورجيا، وهو مركز لوجستي جديد متعدد الوسائط يضم منطقة مستودعات جمركية ومتصل بشبكة للسكك الحديدية.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع المملوك حالياً لشركتي «إنفيكو» و «فيلهيلمسين»، بحلول الربع الرابع من عام 2024، ويعد مركزاً لوجستياً رئيسياً يمتاز بموقعه الاستراتيجي على طول الممر الأوسط، وهو طريق تجارة واعد يربط مراكز التصنيع في غرب آسيا بالأسواق الاستهلاكية في شرق أوروبا، مستفيداً من مجموعة من الموانئ البحرية والجافة في كل من كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا.

وسيمثل هذا المشروع مرفقاً لوجستياً حيوياً لجورجيا يربط بحر قزوين بالبحر الأسود المطلّين بشكل رئيسي على الممر الأوسط. وسيضم المشروع عدداً من المرافق المتكاملة، بما في ذلك محطة لفرز الحاويات ومستودعات ومواقف لتخزين السيارات. وسيعد المشروع منفذ دخولٍ وخروجٍ ونقطة عبور إقليمية لشركات التصنيع والشحن والمستوردين للبضائع المنقولة بالحاويات، والمركبات والسلع الأخرى، وذلك لأغراض التوزيع والتخزين. كما سيتيح وصولاً مباشراً إلى خطوط السكك الحديدية المتجهة غرباً إلى تركيا وميناءي بوتي وباتومي الجورجيين، مما يعزز الربط بالموانئ الأوروبية المطلة على البحر الأسود في كل من بلغاريا ورومانيا، ويربط شرقاً العديد من موانئ آسيا الوسطى المطلة على بحر قزوين عبر ممر شبكة السكك الحديدية وصولاً إلى أذربيجان.

قدرات

ويتيح المشروع قدرات لوجستية كبيرة وخدمات نقل متعدد الوسائط، بفضل موقعه في قلب المنطقة الصناعية بمطار تبليسي، والتي سيتم دعمها بمنشآت تخزينية متطورة بالإضافة إلى مركز لوجستي للبضائع والمركبات. ويقام المشروع على قطعتي أرض، وسيتم تطويره على مراحل. ولتلبية التوسعات المستقبلية لهذا المشروع الواعد، ستكون هناك مساحة إضافية تبلغ 88.000 متر مربع من الأراضي المتاحة للتطوير من أجل زيادة أحجام المناولة.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال تطوير الميناء الجاف على ثلاث مراحل، حيث ستصل الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات مع انتهاء المرحلة الأولية إلى 96.500 حاوية نمطية، سيضم مرافق حديثة لمستودعات على مساحة 10 آلاف متر مربع وساحة تخزين للسيارات. ومع الانتهاء من المرحلة الثالثة، ستصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 286 ألف حاوية نمطية وسيضم مستودعات على مساحة 100 ألف متر مربع وتوسعة لافتة في ساحة تخزين السيارات. وتم تخصيص قطع أراض إضافية لتطويرها رهناً بالطلب في السوق.

وستقوم «نواتوم لوجستكس» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي بتشغيل وإدارة هذه المرافق، مستفيدة من الإمكانات التي توفرها محفظة الأعمال المتنوعة للمجموعة، جنباً إلى جنب مع الاستفادة من خبرات وإمكانات «إنفيكو» و «فيلهيلمسين».

شراكة

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تركز حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي مع شركائها الاستراتيجيين ممن تجمعنا بهم رؤى مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار المستدام. ومن أجل ذلك، أبرمت دولة الإمارات وجورجيا في أكتوبر عام 2023 اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى زيادة حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين بلدينا إلى 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار أمريكي) خلال خمسة أعوام، مع العمل على تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية. ويأتي استثمار مجموعة موانئ أبوظبي في ميناء تبليسي الجاف في هذا الإطار، ما سيسهم في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز حضورنا عبر ممرات التجارة العالمية، وتعظيم فرص الشركات للوصول إلى الأسواق الإماراتية والجورجية على حد سواء».

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي:«تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بالاستثمار الدولي الاستراتيجي الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق المنفعة المتبادلة استرشاداً برؤية القيادة الرشيدة. يصب استثمارنا في البنية التحتية الاستراتيجية وتشغيلنا لمراكز لوجستية جديدة على طول ممر بحر قزوين والبحر الأسود، في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز سلاسل التوريد العالمية. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به جورجيا في قلب منطقة القوقاز وإطلالها على البحر الأسود، فإنها تعد وجهة رئيسية تربطنا بأصولنا البحرية واللوجستية المتنامية في كل من آسيا الوسطى وتركيا، ما يمكننا من خدمة متعاملينا عبر تسهيل تدفق البضائع بكل سلاسة وبأقل التكاليف، وتعزيز فرصنا التجارية في المستقبل».

نقلة نوعية

وقال جمال إينايشفيلي، مؤسس شركة إنفيكو المحدودة، جورجيا: «يسرني أن تتكلل المفاوضات مع مجموعة موانئ أبوظبي بالنجاح، فهي محرك عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وسيكون لها دور رئيسي في تطوير ميناء تبليسي الجاف وكتابة قصة نجاحه. ولا شك في أن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في إدارة الموانئ والمرافق اللوجستية ستحدث طفرة نوعية وستنقل قطاع الخدمات اللوجستية في جورجيا إلى مستويات جديدة. كما يسعدني أيضاً أن تصب هذه الشراكة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجورجيا».

وقال نيل دي روش، رئيس شركة فيلهيلمسين لخدمات الموانئ: «لطالما كانت جورجيا سوقاً هامة لنا، وقد كان تطوير ميناء تبليسي الجاف مشروعاً أساسياً لدعم تطوير الممر التجاري الرابط بين بحر قزوين والبحر الأسود. ويسرنا أن تكون مجموعة موانئ أبوظبي المساهم الأكبر في هذا المشروع لما تتمتع به من خبرة واسعة في إدارة الموانئ والمحطات».

جدير بالذكر أن الممر الأوسط يعتبر أقصر الطرق التجارية الرابطة بين آسيا وأوروبا، حيث يمتد طوله لحوالي سبعة آلاف كيلومتر، ويمكن قطعه في رحلة من 10 إلى 15 يوماً. أما الممر الشمالي الحالي، فيغطي نحو عشرة آلاف كيلومتر براً، ويتطلب قطعه 15 إلى 20 يوماً، في حين يمتد طريق البحري الجنوبي إلى حوالي 20 ألف كيلومتر، ويتطلب قطعه رحلة بحرية تتراوح ما بين 45 إلى 60 يوماً. ومن المتوقع أن يسهم الممر الأوسط في تحقيق معدلات نمو كبيرة في مناولة الحاويات، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.9 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2040.

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