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أرسلت له قائمة نفقات الأسرة المستقبلية .. ففشل الزواج

3/22/2024 5:19:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدم رجل صيني عندما أرسلت له امرأة قائمة مفصلة بنفقات الأسرة المستقبلية إذا تزوجا بعد لقائهما الأول. والتقى وانغ، من مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، بالمرأة من خلال وكالة التوفيق بين الأزواج.

ويعمل وانغ (35 عاما) مديرا في شركة مملوكة للدولة، ويتقاضى حوالي 100 ألف يوان سنويا أي ما يعادل 13834 دولارا ولديه شقتان في المدينة.

بعد لقائهما الأول، اعتقد وانغ أنه وجد رفيقة دربه، لكن الأمور سارت بشكل غريب، وفي وقت لاحق من اليوم، أرسلت له المرأة وثيقة تسمى "قائمة الإنفاق اليومي العادي للأسرة".

وتضمنت القائمة فواتير المرافق والبقالة والنقل والتواصل الاجتماعي والملابس والأدوات، وبحسب المرأة، فإن النفقات الثابتة" لمدة شهر تكلف 9900 يوان، كما وشملت النفقات الأخرى دفع الفواتير الطبية لوالديه وتربية الطفل.

وقالت المرأة إن وانغ يعيش حاليا مع والديه وليس لديه أي فكرة عن تكلفة النفقات اليومية بعد الزواج.

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست عن وانغ قوله: إنني أتوق إلى حب بسيط ونقي، بدلا من حياة مليئة بالحسابات.



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