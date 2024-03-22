عدوى بكتيرية تهدد مصير مباراة اليابان وكوريا الشمالية

بات مصير مباراة اليابان وكوريا الشمالية، المقررة الأسبوع المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، في مهب الريح، بعدما أبدت بيونج يانج، أمس الخميس، عدم قدرتها على استضافتها.

وقال كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني، إن مسئولي الاتحاد الكوري الشمالي، أبلغوه خلال المواجهة التي جمعت البلدين في الجولة الثالثة، وانتهت بفوز اليابان 1-0، أن المباراة المقررة الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة، لا يمكن أن تقام في بيونج يانج.

وأضاف تاشيما "لقد استفسروا منا خلال الشوط الأول، عما إذا كان بإمكاننا تنظيم المباراة المقبلة في اليابان".

وتابع "قلت لهم إن الأمر مفاجئ، ولا يمكن منحهم موافقة فورية في الوقت الحالي.. قلت لهم إننا سنحتاج من يومين إلى 3 أيام، من أجل الرد عليهم".

ولم يتواجه البلدان في كوريا الشمالية، منذ عام 2011.

ولم يوضح تاشيما، الأسباب الكامنة وراء الطلب الكوري، لكن وكالة كيودو اليابانية أشارت إلى أن كوريا الشمالية لن تسمح بإقامة المباراة على أرضها بسبب مخاوف حول تفشي عدوى بكتيرية في اليابان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت وزارة الخارجية اليابانية، المشجعين، من محاولة السفر إلى كوريا الشمالية لحضور المباراة.

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