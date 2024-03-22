الإمارات.. إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني من 22 حتى 26 أبريل المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتم طلبة الصف الثاني عشر بمسارية العام والمتقدم امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري بمادتي الكيمياء / الاحياء حيث جاءت الامتحانات تحاكي مستوى الطلبة، موضحين أن أسئلة مادة الكيمياء جاءت متنوعة وتناسب مستويات الطلبة كافة، متضمنة عدداً من الجزئيات التي تميز الطالب المتميز عن غيره، مشيرين إلى أنهم لم تواجههم أي مشكلات تقنية خلال فترة الامتحان، ومن المقرر حسب مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي تحليل وإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني في الفترة ما بين 22 و 26 ابريل المقبل.
ولفت الطلبة "محمود عبد اللطيف" و "سالم عيد" و"محمد عبد الرحمن" و"خميس فاتح" من المسار المتقدم ان امتحان مادة الكيمياء جاء متنوعا في 20 سؤالا، ولكن معظمها يتطلب خطوات حل طويلة وتحتاج الى تركيز دقيق عند كل خطوة، وعلى الرغم من ذلك استطاعوا ان ينهوا الامتحان في الوقت المقرر.
وذكر الطلبة ان فكرة الهياكل الامتحانية سهلت المراجعات على الطلبة وتحديدا طلبة الثانوية، وحول مادة الاحياء أكد عدد من الطلبة أن الورقة الامتحانية تميزت بوضوح الاسئلة وشموليتها وتدرجها من حيث الصعوبة، كما ان الاسئلة تناسب جميع مستويات الطلبة من حيث الفروق الفردية وفي الغالب الاسئلة في مستوى الطالب المتوسط وضمن محتوى الكتاب.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN22032024000110011019ID1108009717
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.