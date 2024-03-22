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الإمارات.. إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني من 22 حتى 26 أبريل المقبل

3/22/2024 5:19:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم طلبة الصف الثاني عشر بمسارية العام والمتقدم امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري بمادتي الكيمياء / الاحياء حيث جاءت الامتحانات تحاكي مستوى الطلبة، موضحين أن أسئلة مادة الكيمياء جاءت متنوعة وتناسب مستويات الطلبة كافة، متضمنة عدداً من الجزئيات التي تميز الطالب المتميز عن غيره، مشيرين إلى أنهم لم تواجههم أي مشكلات تقنية خلال فترة الامتحان، ومن المقرر حسب مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي تحليل وإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني في الفترة ما بين 22 و 26 ابريل المقبل.

ولفت الطلبة "محمود عبد اللطيف" و "سالم عيد" و"محمد عبد الرحمن" و"خميس فاتح" من المسار المتقدم ان امتحان مادة الكيمياء جاء متنوعا في 20 سؤالا، ولكن معظمها يتطلب خطوات حل طويلة وتحتاج الى تركيز دقيق عند كل خطوة، وعلى الرغم من ذلك استطاعوا ان ينهوا الامتحان في الوقت المقرر.

وذكر الطلبة ان فكرة الهياكل الامتحانية سهلت المراجعات على الطلبة وتحديدا طلبة الثانوية، وحول مادة الاحياء أكد عدد من الطلبة أن الورقة الامتحانية تميزت بوضوح الاسئلة وشموليتها وتدرجها من حيث الصعوبة، كما ان الاسئلة تناسب جميع مستويات الطلبة من حيث الفروق الفردية وفي الغالب الاسئلة في مستوى الطالب المتوسط وضمن محتوى الكتاب.


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