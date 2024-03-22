الأمير محمد بن سلمان استقبل د محمد الصباح في جدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة أمس الخميس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله ورعاه وتمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.
وأكد سموه أن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي انعكاسا للعلاقات الثنائية التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين معربا عن خالص شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على هذه الدعوة الكريمة التي تأتي في إطار التشاور والتنسيق الثنائي المستمر بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في كافة الأصعدة وتأكيد حرص البلدين الشقيقين على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وإخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم.
كما بحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الاقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها مقدرا سموه السياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة لاسيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
حضر المقابلة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الصباح.
ولاحقا، غادر سمو الشيخ د. محمد الصباح مدينة جدة.
وأعرب سموه في تصريح صحفي قبيل مغادرته عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بهما متمنيا للمملكة دوام الاستقرار
والازدهار.
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