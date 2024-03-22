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العطش يهدد حياة النازحين في رفح

3/22/2024 5:07:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد مدينة رفح أزمة حادة في المياه، مما فاقم معاناة النازحين، حيث أصبحت مسألة الحصول على المياه أمرا صعبا للغاية، بسبب نفاد الوقود وتضرر مرافق المياه جراء القصف الإسرائيلي.


ويصطف عشرات النازحين في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) في طوابير طويلة لساعات من أجل الحصول على مياه الشرب، مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.


ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على هذا القطاع، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والكهرباء والوقود عن نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع متدهورة للغاية وأزمات متفاقمة، جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.


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