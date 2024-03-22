فنلندا تعلن استئناف تمويل الأونروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، أن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (الأونروا).
وكانت عدة دول قد حذرت من التداعيات الخطيرة للقرارات التي اتخذتها دول غربية بتعليق تمويلاتها للوكالة بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين بالوكالة في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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