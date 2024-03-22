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فنلندا تعلن استئناف تمويل الأونروا

3/22/2024 5:07:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، أن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (الأونروا).
وكانت عدة دول قد حذرت من التداعيات الخطيرة للقرارات التي اتخذتها دول غربية بتعليق تمويلاتها للوكالة بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين بالوكالة في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.













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