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جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية غرب رام الله

3/22/2024 5:07:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية في منطقة جبلية غرب محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.


وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر موقعا بين بلدتي كفر نعمة ودير بزيغ، حيث يُسمع صوت إطلاق نار متبادل.


وأشار الشهود إلى مشاركة طائرات مروحية في العملية الإسرائيلية، كما تناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإطلاق الطائرات الرصاص باتجاه أهدافها.


وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد نقلت عن الجيش أن حافلة مستوطنين تعرضت لإطلاق نار من مسلح أو أكثر في واد متاخم لمستوطنتي دوليف وطلمون المقامتين على أراضي القرى الفلسطينية هناك.

ودفع جيش الاحتلال الاسرائيلي بتعزيزات لقواته بين قريتي دير بزيع وكفر نعمةغربي رام الله عقب العملية.


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