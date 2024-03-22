يرفع الكوليسترول .. احذر وضع هذا الطعام في المقلاة الهوائية !

MENAFN - Al Wakeel News)تعتبر المقلاة الهوائية أو الإير فراير من الأجهزة الكهربائية التي لا غنى عنها في كل مطبخ، لأنها تساعد على قلي الطعام بشكل صحي دون تكبد أي مجهود.ومع ذلك، يتساءل بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول عن إمكانية تناول الأطعمة المقلية في المقلاة الهوائية، خوفًا من أن تكون لها تأثيرات سلبية على صحتهم.



تقلل الإير فراير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن المقلاة الهوائية قد لا تحتاج إلى الزيت على الإطلاق أو تعتمد على كمية ضئيلة منه، مما يساعد على تقليل نسبة الدهون المستهلكة في النظام الغذائي اليومي.



ومع ذلك، يجب على مرضى الكوليسترول عدم تناول الأسماك المقلية في المقلاة الهوائية، لأن هناك دراسة سابقة أظهرت أن القلي الهوائي يكسبها مادة COPs.



ووجد الباحثون أن مادة COPs هي نتاج تحلل الكوليسترول الموجود في الأسماك، مؤكدين أنها ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وتصلب الشرايين والسرطان.



ولاحظ الفريق البحثي أيضًا أن القلي الهوائي لا يكسب الأسماك مادة COPs فقط، بل يتسبب أيضًا في تحييد فعالية أحماض أوميجا 3 المتوفرة بها.



وعرفت الدراسة أحماض أوميجا 3 بأنها دهون جيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث تساهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد HDL وخفض الكوليسترول الضار LDL وضبط ضغط الدم.



وتبين للباحثي الدراسة أن السبيل الوحيد لتقليل كمية COPs عند قلي الأسماك في الإير فراير هو إضافة البقدونس الطازج أو الثوم المعمر أو خليط من الاثنين إليها.

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